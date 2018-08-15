11:59 15.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане талибы разгромили военную базу, десятки погибших

В ночь на 15 августа в Афганистане группировка талибов напала на военную базу в провинции Баглан, в результате чего погибло по меньшей мере 45 военных.

В Афганистане талибы разгромили военную базу, десятки погибших

Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, среди погибших было – 35 военных и 10 местных полицейских. Полиция подтверждает факт нападения, но не сообщает количество погибших.

По информации источника, это уже второе нападение на военные базы на этой неделе. Первое произошло 13 августа.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", боевики "Талибана" совершили нападение на военный лагерь в Афганистане. В результате боев по меньшей мере 20 военных погибло, десятки других получили ранения и десятки военнослужащих были захвачены в плен. 


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