Впервые за четыре года Израиль подвергся крупнейшему обстрелу

Как сообщается, всего по территории Израиля было выпущено 27 минометных снарядов, однако большинство из них были успешно перехвачены израильской противоракетной системой Железный купол.

Кроме того, несколько снарядов поделились в населенные пункты. Также известно о взрыве возле детского сада.

В данное время, сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе проведения операции объединенных сил уже зафиксировано 12 прицельных обстрелов со стороны боевиков. В результат боевых действий двое наших военных получили ранения. Раненных доставили в военные мобильные госпитали, состояние здоровья наших защитников удовлетворительное.