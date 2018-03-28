12:18 28.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре горел жилой дом – ФОТО

В ночь на 28 марта, в Днипре вспыхнула крыша жилого дома. Об этом пишет "Информатор".

В Днепре горел жилой дом – ФОТО

Отмечено, что в тушении пожара были задействованы 9 единиц пожарно-спасательной техники. Тушить пожар помогали сотрудники отеля, расположенного по соседству. Все жильцы были эвакуированы.

По словам очевидцев, возгорание началось в той стороне, где дом примыкает торцом к забору. Однако у жильцов есть подозрения, что это был поджог. Тушить пожар начали, когда пламя уже пробралось в квартиры, а ликвидация продолжалась до самого утра.

По официальной информации ликвидировать пламя удалось около пяти утра.

Что на самом деле послужило причиной возгорания, будут устанавливать правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в российском городе Кемерово проходит церемония прощения с погибшими во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".


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