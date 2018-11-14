19:10 14.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рост ВВП в третьем квартале замедлился до 2,8%

В среду, 14 ноября, появилась предварительная оценка валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Рост ВВП в третьем квартале замедлился до 2,8%

По информации ведомства, реальний ВВП Украины в III квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,8%, по отношению ко второму кварталу текущего года - на 0,4%.

При этом совсем недавно в Госстате говорили о том, что украинский валовой внутренний продукт вырос в I квартале 2018 года на 3,1%, во II квартале - на 3,8%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за первое полугодие валового внутреннего продукта Украины оценивается на уровне 3,5%. Вместе с тем до конца года прогнозируется рост ВВП в Украине на уровне 3,3% при условии продолжения реформ и сотрудничества с Международным валютным фондом.


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