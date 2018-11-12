"Укрзализныця" получила кредит от ЕБРР

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Ожидается, что данная инвестиционная программа обеспечит поддержание объемов перевозки "Укрзализныци", значительно повысит эффективность деятельности предприятия, а также сократит выбросы парниковых газов. Это финансирование будет сочетаться с реформой корпоративного управления "Укрзализныци” и ее дочерних предприятиях.

ЕБРР также поможет "Укрзализныце" в сертификации и улучшении процессов закупок и внедрении информационной системы энергоменеджмента, что позволит повысить общую эффективность деятельности.

Уточняется, что эти меры будут финансироваться из Специального фонда акционеров ЕБРР.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины с 3% до 3,5%.