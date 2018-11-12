"Укрзализныця" получила кредит от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития предоставил ПАО "Укрзализныця" кредит на сумму 150 млн. долларов. Соответствующий долг будет использован для закупки до 6500 открытых грузовых полувагонов общего назначения.
Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.
Ожидается, что данная инвестиционная программа обеспечит поддержание объемов перевозки "Укрзализныци", значительно повысит эффективность деятельности предприятия, а также сократит выбросы парниковых газов. Это финансирование будет сочетаться с реформой корпоративного управления "Укрзализныци” и ее дочерних предприятиях.
ЕБРР также поможет "Укрзализныце" в сертификации и улучшении процессов закупок и внедрении информационной системы энергоменеджмента, что позволит повысить общую эффективность деятельности.
Уточняется, что эти меры будут финансироваться из Специального фонда акционеров ЕБРР.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины с 3% до 3,5%.