12:31 12.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Укрзализныця" получила кредит от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития предоставил ПАО "Укрзализныця" кредит на сумму 150 млн. долларов. Соответствующий долг будет использован для закупки до 6500 открытых грузовых полувагонов общего назначения.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Ожидается, что данная инвестиционная программа обеспечит поддержание объемов перевозки "Укрзализныци", значительно повысит эффективность деятельности предприятия, а также сократит выбросы парниковых газов. Это финансирование будет сочетаться с реформой корпоративного управления "Укрзализныци” и ее дочерних предприятиях.

ЕБРР также поможет "Укрзализныце" в сертификации и улучшении процессов закупок и внедрении информационной системы энергоменеджмента, что позволит повысить общую эффективность деятельности.

Уточняется, что эти меры будут финансироваться из Специального фонда акционеров ЕБРР.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", Европейский банк реконструкции и развития  улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины с 3% до 3,5%. 


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