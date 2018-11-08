Украина и Германия подписали договор о социальном обеспечени

Об этом сообщил министр на своей странице в социальной сети Facebook.

Соглашение о соцобеспечении координирует социальную защиту в сфере государственного страхования. В частности, им предусмотрено избежание двойного страхования в обеих странах.

Известно, что для работников, а также их работодателей в основном действуют нормы законодательства того государства, в котором по факту осуществляется трудовая деятельность. Поэтому если человек временно работает в другой стране, то они могут "оставаться интегрированными в систему социального страхования той страны, где они работали до того". Эта сделка является полезной как для Германии, так и для Украины, поскольку сможет облегчить обоюдное инвестирования и способствовать созданию рабочих мест.

Также соглашение предусматривает безграничный перевод пенсий в другое государства между ФРГ и Украиной.

Для вступления соглашения в силу его должны одобрить парламенты обеих стран.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", за украинской приватизацией будут присматривать немецкие эксперты.