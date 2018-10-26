14:10 26.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Облгазы задолжали "Нафтогазу" 2 млрд долларов

Глава правления Национальной акционерной компании Андрей Коболев заявил, что облгазы задолжали государственному "Нафтогазу" около 2 млрд долларов. Это такая же цифра, которую на сегодняшний день пытается получить переговорная команда от МВФ.

Облгазы задолжали

Об этом глава "Нафтогаза" рассказал в интервью LB.ua.

По мнению Коболева, если бы раньше бизнесмен Дмитрий Фирташ рассчитался с Нафтогазом, то часть из этих 2 млрд была б заплачена в государственный бюджет. По этому поводу глава "Нафтогаза" пытался договориться с топ-менеджером Фирташа, но безрезультатно. В данное время Дмитрий Фирташ контролирует около 75% облгазов в Украине.

"Долг признан с обеих сторон. Просто не рассчитываются. Мы судимся с ними, но перспективы в судах нет, так как они ничем значимым не обладают", - пояснил глава Нафтогаза.

В связи с этим Коболев призвал правительство срочно принимать меры, иначе "вся эта пирамида может рухнуть".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина не заинтересована в том, чтобы на рынке природного газа присутствовали такие монополисты, как "Нафтогаз Украины" или облгазы, и поэтому должна демонополизировать рынок газа, допустив на этот рынок разных трейдеров "голубого топлива". 


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