НБУ и банк Литвы будут сотрудничать

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Договор о сотрудничества был подписан сегодня, 12 октября, в ходе Ежегодного собрания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка на

Согласно документу, будут созданы совместные платформы для сотрудничества и обмена опытом и информацией по вопросам инноваций в сфере финансовых услуг, трендов и тенденций развития рынка, инноваций в сфере финансовых услуг на рынках Украины и Литвы.Соглашение также предусматривает возможность участия в совместных инновационных проектах с применением ключевых технологий, таких как цифровые и мобильные платежи, технология блокчейн и распределены реестры, Big Data, платформы API и другие сферы новых технологий.

Отметим, недавно в НБУ проходила встреча с другими международными партнерами. В частности, с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским центральным банком, Европейским банком реконструкции и развития, а также с правительствами Великобритании, Швейцарии и Швеции, в ходе которой обсудили дальнейшее реформы в сфере финансового сектора.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", НБУ смягчил требования к к кредитным посредникам банков.