Украинцев обложат новым налогом

Об этом напомнил директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.



Без уплаты налога, один человек сможет получить всего три международные посылки в месяц. При этом суммарная стоимость товаров в каждой из них не должна будет превышать 150 евро. А, начиная с четвертой, такие отправления будут облагаться НДС, пошлиной и акцизом. Он уверен, что подобное нововведение остановит весь украинский импорт, так как отсутствует механизм подсчета посылок на одно физлицо.

Закон относительно ограничения стоимости посылки действует давно как у нас, так и за рубежом, но вот ограничения по их количеству – исключительно украинская инициатива. В случае утверждения закона, страну ожидают непоправимые последствия. В частности, он ударит по игрокам почтово-логистического рынка. Также повлияет на объемы поступления посылок из-за рубежа, усложнит их получение для украинцев, будет затратным и для государства, и для всех почтово-логистических компаний. Более того, почтовые операторы, которым, вероятно, придется компенсировать понесенные финансовые затраты от введения новых ограничений, единогласно заявляют о последующем увеличении тарифов для населения на международную доставку.

По словам не только работников почтово-логистических компаний, но и экспертов, - эта инициатива крайне вредна государству с финансовой точки зрения. Ведь затраты на ее администрирование будут на порядок выше, чем собранный дополнительно налог.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", "Укрпошта" повысит тарифы за доставку писем.