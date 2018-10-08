Курс валют от НБУ на 9 октября

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Курс доллара на межбанке покупке не изменился, а в продаже снизился.

Официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2808,7920 (+0,3104 грн);

– 100 евро – 3223,9315 гривны (-7,5074 грн).

Согласно недавно полученным сведениям, курс евро снизился на 9 копеек и составил 32,23 грн. В свою очередь российский рубль также несколько потерял в стоимости - 0,419 грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за последний месяц украинская национальная валюта по отношению к доллару США обесценилась почти на 2,5 грн. НБУ регулярно выходит на валютные аукционы, продавая доллар, и объясняет обесценивание гривны в основном сезонными факторами.

Экономический эксперт Андрей Вигиринский убежден, что на курс гривны косвенно влияют санкции и импортные пошлины США по отношению к другим странам.