15:10 04.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "С введением налога на выведенный капитал Украина через три года может достичь роста ВВП до 8% в год" — И. Несходовский

Одним из итогов недавнего визита миссии МВФ в Киев стало заявление председателя комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной о том, что ревизоры хотят принятия в Украине закона о налоге на выведенный капитал.

Эксклюзив:

Он должен заменить налог на прибыль. Экономический эксперт Илья Несходовский убежден, что с введением налога на выведенный капитал Украина через три года может достичь роста ВВП до 8% в год. Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый деловой". 

"Нам нужны инвестиции. Поэтому если мы хотим, чтобы в Украину пошли инвестиции, мы не должны быть такими, как Европа и США. Мы должны предложить что-то лучше. И как раз это предложение является лучшим для инвестора. Он заходит, он реинвестирует, он получает прибыль и это предложение будет достаточно привлекательным", — отметил И.Несходовский.


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