Польша будет поставлять газ в Украину

Украинская компания "Энергетические ресурсы Украины" совместно с PGNiG будут транспортировать голубое топливо для оператора единой газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз".

Отметим, что первая поставка газа будет осуществлена 1 мая 2019 года. Речь идет о 200 млн кубометров газа.

Еще в августе 2016 года польская компания транспортировала в Украине в целом 1,3 млрд кубометров газа. А в этом году, поставки наладили в апреле.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", российский газовый монополист "Газпром" увеличил заявку на транзит газа через Украину. При этом транзит увеличен до рекордных в этом году 315 миллионов кубических метров в сутки.