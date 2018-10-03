Польша будет поставлять газ в Украину

Польская нефтегазовая компания PGNiG договорилась о поставках голубого топлива в Украину. Как сообщает "Польское радио", между странами был подписан соответствующий контракт.
Украинская компания "Энергетические ресурсы Украины" совместно с PGNiG будут транспортировать голубое топливо для оператора единой газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз".
Отметим, что первая поставка газа будет осуществлена 1 мая 2019 года. Речь идет о 200 млн кубометров газа.
Еще в августе 2016 года польская компания транспортировала в Украине в целом 1,3 млрд кубометров газа. А в этом году, поставки наладили в апреле.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", российский газовый монополист "Газпром" увеличил заявку на транзит газа через Украину. При этом транзит увеличен до рекордных в этом году 315 миллионов кубических метров в сутки.