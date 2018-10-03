Нацбанк на среда ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 3 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2827,23 грн;
100 евро - 3263,9286 грн.
При этом регулятор установил на 3 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1084.241377;
Серебро - 13.227459;
Платина - 742.736954;
Палладий - 957.285198.
Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 2 октября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2821.2677 грн;
100 евро - 3274,3633 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.
Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.
По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.