НБУ назвал банки с дефицитом капитала

По состоянию на 1 сентября норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, нарушили два банка, еще на 1 августа. Такие данные во вторник, 25 сентября, опубликовал Национальный банк Украины.

По данным регулятора у "Мисто Банка" значение норматива упало до 4,15%, а у Банка "Кредит Днепр "- до 4,49%.

Меньше требуемых 200 миллионов гривен регулятивный капитал (норматив Н1) был у трех банков. Так кроме БМ Банка, на счетах которого 135,679 миллионов гривен и который решил сдать лицензию, "Вернум Банк" имеет 126,669 миллионов гривен. Норматив Н1 впервые стал нарушать "Мисто Банк", который сократил капитал сразу до 64,236 миллионов гривен.

Вместе с тем первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова заявляла, что это не критично, поскольку банки отобразили сейчас старые проблемы. По каждому из этих банков у нас есть понимание, что он будет делать дальше: есть программа и план. И они должны до конца этого года - начала следующего все вопросы закрыть, - отмечала она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 20 сентября, отозвал генеральную лицензию на проведение валютных операций "Мастер Брок" и "Капитал-Стандарт". Как сказано на официальном сайте регулятора, решение принято в связи с отсутствием валютных операций в течение более 180 дней, а также из-за применения Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку санкций в отношении компании за нарушения законодательства о финансовом мониторинге и регулировании рынков финуслуг.