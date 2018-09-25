11:59 25.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар во вторник практически не изменился

В обменных пунктах Украины во вторник, 25 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем не изменился.

Наличный доллар во вторник практически не изменился

Наличный евро потерял две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,15 гривен, а евро можно купить по 33,17 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 - 28,08, продажи 28,02 - 28,75 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,93, продажи - 28,15 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,30 - 32,87, продажи 32,88 - 33,85 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,68, продажи - 33,17 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,00 - 4,18, продажи - 4,10 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80, продажи 4,27 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 24 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем поднялся на шесть копеек. Наличный евро незначительно снизился. Таким образом вчера доллар продавался по 27,95 гривен, а евро можно было купить по 33,13 гривен.


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