09:26 19.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина увеличила поставки нефти

С начала 2018 года украинскому государству удалось повысить свои показатели в поставке нефти и газового конденсата.

Украина увеличила поставки нефти

Согласно данным Государственной фискальной службы, более чем на 12,9% увеличено импорт данной продукции.

Так, за восемь месяцев текущего гожа из Украины в страны был поставлено около 552,6 тыс. сырья.

Отметим, что главными получателями украинской продукции являются Азербайджан, Алжир, Иран. Наибольшее количество произведенного было доставлено в Азербайджан на сумму 274 млн. долларов, в Алжир – 7,1 млн. долларов, Иран – 5 млн. долларов.

Стоит добавить, что годом ранее поставки нефти в 2,5 раза были больше, чем в соответствующий период.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", фьючерсы н нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли в цене до 77,51 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,18%.


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