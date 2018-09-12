"Укрзализныця" готова списать 40% парка локомотивов

Как утверждает управляющий, этот процент локомотивов - это и тепловозы, и электровозы, и маневровые тепловозы, которые не подлежат восстановлению. Их списание и реализация будет проводится в соответствии с установленным Кабмином порядку.

Кравцов добавил, что порядок сейчас проходит испытания на вагонах, и предусматривает проведение независимой оценки объектов и реализацию через электронную систему продаж ProZorro.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", "Укрзализныця" с сентября этого года даст возможность украинцам путешествовать на поезде в четыре столицы. Так, новым поездом с начала осени можно ездить из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.