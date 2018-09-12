13:56 12.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Укрзализныця" готова списать 40% парка локомотивов

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что компания готова списать от 30-40% парка локомотивов из-за их непригодности. Соответствующее заявление он сделал на брифинге сегодня 12 сентября.

Как утверждает управляющий, этот процент локомотивов - это и тепловозы, и электровозы, и маневровые тепловозы, которые не подлежат восстановлению. Их списание и реализация будет проводится в соответствии с установленным Кабмином порядку.

Кравцов добавил, что порядок сейчас проходит испытания на вагонах, и предусматривает проведение независимой оценки объектов и реализацию через электронную систему продаж ProZorro.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ""Укрзализныця" с сентября этого года даст возможность украинцам путешествовать на поезде в четыре столицы. Так, новым поездом с начала осени можно ездить из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.


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