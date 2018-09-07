12:15 07.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман заверил, что Украина готова к отопительному сезону

Украина готова к своевременному запуску отопительного сезона.

Гройсман заверил, что Украина готова к отопительному сезону

Вместе с тем ответственность за реализацию этого лежит на городской власти. Об этом в пятницу, 7 сентября, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он также напомнил, что сейчас идут переговоры с Международным валютным фондом по цене на газ.

Мы ведем тяжелые дискуссии сегодня с международными партнерами, поскольку много лет назад были взяты определенные обязательства Украиной относительно формирования единой цены в Украине, а сегодня стоимость газа для промышленности 11 тысяч, а для населения мы ограничили до семи тысяч и мы сейчас работаем над поиском оптимальных решений, - сказал глава правительства, добавив, что ответственность за горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение, чистые улицы и освещение на них лежит на городском голове и городской власти. За счет финансовой децентрализации все эти полномочия подкреплены десятками миллиардов гривен.

Поэтому отопительный сезон начнется вовремя, все для этого есть, запасы газа в хранилищах есть, и никаких проблем я с этим не вижу. По электроэнергии проблем нет, вся система работает в штатном режиме. Все будет нормально, только чтобы каждый выполнял свою работу на местах, - резюмировал премьер-министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина продолжает наращивать объем газа в хранилищах. По состоянию на 4 сентября, украинские подземные хранилища газа заполнены на 47%. Вместе с тем, согласно прогнозу Министерства экономического развития и торговли, цена на газ в 2018 году может вырасти на 18%.


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