НБУ выдал рефинанс двум крупным банкам

Как сообщает пресс-служба регулятора, Альфа-Банк взял кредит на 835 миллионов гривен, а банк Пивденный - на 480 миллионов гривен. Кредиты привлечены на 85 дней под 19,5% годовых.

По данным оборотно-сальдового баланса банков на 1 июля, задолженность перед НБУ по рефинансированию имели ПриватБанк - 9,687 миллиардов гривен, ВТБ Банк - 370 миллионов гривен и Укргазбанк - 260,4 миллионов гривен.

НБУ в первом полугодии 2018 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,9 миллиардов гривен. В Нацбанке напомнили, что в первом полугодии 2017 года регулятор получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 514,7 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, наблюдательный совет ПриватБанка в среду, 29 августа, утвердил новую структуру и состав правления банка. Согласно ему, заместителями председателя правления ПриватБанка назначены Галина Пахачук - управление проблемными активами и казначейством и Анна Самарина - финансовый директор банка. Как сообщает пресс-служба банка, членами правления банка назначены Олег Сергеев, Александр Дрелинг и Сергей Харитич.