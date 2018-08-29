Отцам разрешили работать неполный день наравне с мамами

Отныне отцы наравне с матерями имеют право на сокращенную продолжительность рабочего времени за счет работодателя для ухода за детьми. Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, проект нормативного акта создан с целью обеспечения социальных гарантий всем работникам без дискриминации по признаку пола.

В целях обеспечения таких гарантий, вносятся соответствующие изменения в Кодекс законов о труде Украины и Закона Украины "Об отпусках", согласно которым, в частности, отца распространяется право на установление по его желанию в обязательном порядке режима работы на условиях неполного рабочего времени, на сокращенную продолжительность рабочего времени за счет работодателя. Реализация таких норм будет способствовать обеспечению равных условий и возможностей для выполнения реализации родителями своих обязанностей по воспитанию детей и уходу за ними, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 29 августа, Кабмин на своем заседании дал поручение Минфину выделить киевским властям целевую субвенцию в размере 729 миллионов гривен. Это позволит "Киевтеплоэнерго" подписать договор на поставки газа с "Нафтогазом".