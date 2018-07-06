Украина продолжает наращивать импорт европейских товаров

Согласно опубликованной информации, за последние пол года общая сумма импорта из ЕС составила 6 млрд 927 млн ​​долларов, а это 41 процент от общего объема. Импорт увеличился против соответствующего периода 2017 года на 786,3 млн долларов, или на 12,8 процентов.

Наибольшим спросом на украинских рынках пользуются следующие товары: электрические и механические машины - 21,3 процент, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности - 21,1 процент, товары агропромышленного комплекса и пищевой промышленности - 11,4 процентов, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства - 10 процентов, минеральные продукты - 9,8 процентов.

По отдельным странам статистика показывает следующие результаты: из Италии импорт увеличился на 40 процентов, Турции - на 25,8 процентов, Китая - на 24,1 процент, Венгрии - на 20,7 процентов, Польши - на 11,6 процентов, США - на 10,7 процентов, Германии - на 6,8 процентов, уменьшился из Швейцарии на 30,5 процентов, Франции - на 12,9 процентов, Великобритании - на 3,7 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за первый квартал текущего 2018 года экспорт украинской продукции в Европейский Союз стал выше уровня импорта на 27,5 млн долларов.