20:46 06.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина продолжает наращивать импорт европейских товаров

За последние 6 месяцев Украина увеличила импорт товаров из стран Евросоюза на 13 процентов. Об этом свидетельствуют данные официального сайте Госстатистики

Украина продолжает наращивать импорт европейских товаров

Согласно опубликованной информации, за последние пол года общая сумма импорта из ЕС составила 6 млрд 927 млн ​​долларов, а это 41 процент от общего объема. Импорт увеличился против соответствующего периода 2017 года на 786,3 млн долларов, или на 12,8 процентов. 

Наибольшим спросом на украинских рынках пользуются следующие товары: электрические и механические машины - 21,3 процент, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности - 21,1 процент, товары агропромышленного комплекса и пищевой промышленности - 11,4 процентов, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства - 10 процентов, минеральные продукты - 9,8 процентов.

По отдельным странам статистика показывает следующие результаты: из Италии импорт увеличился на 40 процентов, Турции - на 25,8 процентов, Китая - на 24,1 процент, Венгрии - на 20,7 процентов, Польши - на 11,6 процентов, США - на 10,7 процентов, Германии - на 6,8 процентов, уменьшился из Швейцарии на 30,5 процентов, Франции - на 12,9 процентов, Великобритании - на 3,7 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за первый квартал текущего 2018 года экспорт украинской продукции в Европейский Союз стал выше уровня импорта на 27,5 млн долларов. 


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