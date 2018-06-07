Гособлигации Украины упали на новостях об увольнении Данилюка

Это произошло сразу же после того как премьер-министр Владимир Гройсман внес в парламент представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка,

Как сообщает в четверг, 7 июня, Reuters, стоимость гособлигаций со сроком погашения в 2026 и 2027 годах снизилась на более чем 0,07 доллара. Более короткие бонды упали в цене на около 0,02 доллара.

Напомним, вчера Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение Данилюка.

23 мая 2018 года Данилюк на заседании Кабмина добивался назначения своего советника Яны Бугримовой на должность замминистра. После перепалки с Гройсманом ему отказали. Премьер предположил, что Данилюк "хочет сменить место работы" и якобы решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой. Глава Минфина заявил, что в отставку не собирается и пожаловался на Гройсмана "Большой семерке".

Как сообщал УРА-Информ, комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рассмотрел и поддержал представление об отставке министра финансов Александра Данилюка. Как пояснил глава комитета Сергей Мельник, представление было поддержано. Оно поступили от главы парламента Андрея Парубия. Возможно завтра вынесут на голосование, - заявил Мельник.