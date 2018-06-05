Данилюка в ближайшее время запросят на заседание фракции БПП, - Березенко

Народные депутаты хотят увидеть расчеты Министерства финансов по увеличению минимальной зарплаты. Об этом во вторник, 5 июня, в кулуарах парламента сообщил журналистам заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко.

По его словам, увеличение минимальной зарплаты имеет как положительные, так и отрицательные факторы. Положительным фактором является то, что увеличиваются доходы в Пенсионный фонд. Отрицательным является то, что большая минимальная зарплата, которая не соответствует макроэкономическим показателям страны - это бремя для среднего класса. Это может стимулировать переход экономики в тень. Поэтому здесь надо быть сбалансированным, - пояснил политик, добавив, что Данилюка попросят разъяснить ситуацию, чтобы понимать и видеть расчеты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне Данилюк заявил, что на данный момент повышение минимальной заработной платы, это дополнительные расходы. Министерство финансов просчитывало несколько вариантов, сколько это может стоить. Повышение "минималки" с апреля обошлось бы госбюджета минимум в 13 миллиардов гривен.