В США грозят санкциями из-за "Северного потока-2"

Об этом сообщает Bloomberg.

Заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк пояснила, что Америка выступает противником проекта, потому что это поднимет "газовую" зависимость Европы от РФ. Также новый газопровод может открыть для Кремля возможность сооружения подводной техники для слежки в Балтийском море и прослушки вдоль пути трубопровода.

Угрозы США касательно "Северного потока-2" поддержали восточные и западные страны ЕС, они могут оказать влияние на предприятия в Австрии, Франции, Германии и Нидерландах.

Как утверждает Оудкирк, любой проект трубопровода, а в мире строится много проектов трубопроводов, подвергается повышенной опасности попасть под санкции. ОРна отрицает предположение, что Украина может одержать гарантии по поводу безопасности в плане потерь прибыли, если "Северный поток-2" переведет транзит газа.

Оудрик отрицает то, что США выступает против проекта потому, что хотят обеспечить себе рынок сжиженного природного газа. Она подчеркнула, что Америка против тех проектов, которые сделают Европу более подвластной российским источникам энергии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", процедура создания совместного одного видения государств-участников Совета Европейского Союза продолжается касательно российского газопровода "Северный поток-2".