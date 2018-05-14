13:23 14.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Евросоюз выделит Украине 1 миллиард евро до конца лета, – Мингарелли

Европейский Союз завершит процедуры по согласованию макрофинансовой помощи для Украины в течение лета 2018 года. Об этом рассказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией.

Евросоюз выделит Украине 1 миллиард евро до конца лета, – Мингарелли

По словам дипломата, сейчас готовиться новый пакет макрофинансовой помощи в один млрд евро. Предполагается, что он будет утвержден соответствующими институциями ЕС в течение лета.

Однако, пока точно неизвестно какие условия в нем будут, но он точно будет находиться во взаимодействии с программой МВФ.

Ранее Александр Данилюк заявлял, что новая программа макрофинансовой помощи Европейской Комиссии рассчитана на один год и предусматривает два транша на общую сумму 1 млрд евро.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Совет Европейского Союза в скорешем времени вероятно утверди денежную помощь Украине в размере один миллиард евро, которую предложила  Еврокомиссия в марте текущего 2018 года. Председатель делегации Европарламента в Комитет по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС Дариуш Роcати заявил об этом в Страсбкрге.


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