Евросоюз выделит Украине 1 миллиард евро до конца лета, – Мингарелли

Европейский Союз завершит процедуры по согласованию макрофинансовой помощи для Украины в течение лета 2018 года. Об этом рассказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией.
По словам дипломата, сейчас готовиться новый пакет макрофинансовой помощи в один млрд евро. Предполагается, что он будет утвержден соответствующими институциями ЕС в течение лета.
Однако, пока точно неизвестно какие условия в нем будут, но он точно будет находиться во взаимодействии с программой МВФ.
Ранее Александр Данилюк заявлял, что новая программа макрофинансовой помощи Европейской Комиссии рассчитана на один год и предусматривает два транша на общую сумму 1 млрд евро.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Совет Европейского Союза в скорешем времени вероятно утверди денежную помощь Украине в размере один миллиард евро, которую предложила Еврокомиссия в марте текущего 2018 года. Председатель делегации Европарламента в Комитет по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС Дариуш Роcати заявил об этом в Страсбкрге.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов