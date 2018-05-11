Украина надеется получить транша МВФ уже в июне, - Данилюк

Ожидается что страна получит 1,9 миллиардов долларов уже в июне. Об этом в интервью РБК-Украина, опубликованном в пятницу,11 мая, заявил министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, Украина получит очередной транш, когда выполнит все условия меморандума, необходимые для пересмотра программы. Учитывая наши интенсивные переговоры с МВФ по газовому вопросу, тут решение будет найдено уже в ближайшее время, - заявили министр, выразив надежду, что в мае парламенте уже согласует проект закона об Антикоррупционном суде.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Данилюк заявил, что сейчас первоочередной задачей для Украины является принятие закона об Антикоррупционном суде. Это является условием для выделения транша. Бюджет - это не новое условие.

Он всегда должен быть реалистичным и сбалансированным. Это априорное условие для работы с Фондом. Как только мы закроем вопросы по первым двум ключевым пунктам, в Украину приезжает миссия МВФ, которая не только изучает, как мы выполнили предусловия, но и проводит пересмотр программы, - заверил министр.