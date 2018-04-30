В Украине, 30 апреля несколько подорожал доллар

Таким образом, обменный курс Национального банка Украины сегодня следующий:

- 26,230047 гривен за доллар;

- 31,916721 гривен за евро;

- 0,418990 гривен за российский рубль;

- 36,643767 гривен за фунт стерлингов

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,180, продажи - 4,150 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс продажи евро и фунта стерлингов сохранился без существенных изменений.

Напомним, что главный финансовый регулятор страны во втором квартале текущего года планирует каждый день покупать валюте на межбанке. Объемы покупки валюты в течение дня могут превышать десять миллионов долларов. Это необходимо для наращивания международных резервов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", наличный доллар в пятницу понизился до 26,18 гривен.