14:47 17.04.2018 | Экономика | Новости
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Экс-флагман чешской металлургии продан на аукционе

Одно из наиболее старших сталелитейных предприятий Центральной Европы и бывший флагман чехословацкой специальной металлургии Poldi Kladno сбыли на аукционе за 261 млн крон, или 10,3 млн евро.

Экс-флагман чешской металлургии продан на аукционе

Об этом сообщает Radio CZ.

Лидером аукциона признали предпринимателя из Швеции украинского происхождения Станислава Краславского, руководителя компании Compagnie del Mediterraneo Steel, что организовывает торговлю металлопродукцией, сырьем, подержанными и новыми автомобилями, оборудованием, сделками с недвижимостью.

Краславский заверил, что возобновит деятельность предприятия, остановленную после банкротства в конце прошлого 2017 года, хотя и не поставил определенные сроки и инвестиционные планы.

Завод Poldi размещается в городе Кладно в окрестностях Праги, он был основан в 1889 году. В течении ста лет его называли одним из европейских лидеров по производству высококачественной стали, используемой в автомобилестроении, оборонной промышленности, инфраструктурных проектах. Однако в середине 1990-х годоов предприятие начало слабеть и закрылось в итоге.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по всей Чехии прокатилась волна массовых акций протестов против политики правительства премьера Андрея Бабиша.


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