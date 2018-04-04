08:21 04.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цены на нефть Brent снова упали в цене

Стоимость североморской нефти марки Brent сегодня утром, четвертого апреля 2018 года, находится ниже отметки в 68 долларов за баррель.

Цены на нефть Brent снова упали в цене

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Отмечается, по состоянию на 07:49 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 67,93 доллара за баррель. Такие показатели на 0,37 процентов ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

Накануне цена нефти поднималась выше 68 долларов, однако ближе к закрытию рынок негативно отреагировал на данные Американского института нефти (API). По его данным, запасы сырой нефти в США за неделю сократились на 3,28 млн баррелей. В то же время запасы бензина увеличились на 1,12 млн баррелей, дистиллятов - на 2,2 млн баррелей. Кроме того, трейдеры ожидают публикации официальных данных Минэнерго США, которые должны подтвердить снижение запасов нефти.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина нарастила экспорт нефтепродуктов почти на 100 процентов. В официально опубликованных данных на сайте ведомства говорится, что Украина в 2017 году нарастила экспортные показатели до уровня в 0,8 млн тонн в год, а в 2016 году размер экспорта составлял 04, млн тонн.


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