12:39 13.03.2018 | Экономика | Новости
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Российские авиакомпании оштрафованы на 5 млрд гривен

Государственная авиационная служба Украины начиная с 2015 года наложила 5,44 млрд грн штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины. Об этом сообщили в Госавиаслужбе.

Российские авиакомпании оштрафованы на 5 млрд гривен

Отмечается, что к компаниям-нарушителям применили финансовые санкции за правонарушения в сфере гражданской авиации относительно правил и порядка использования воздушного пространства Украины. Такие нарушения будут окупаться штрафами в размере 136 тыс. грн.

К слову, штрафы наложены в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины. Уже действует несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды. После рассмотрение исков в украинских судах дела смогут просмотреть в международных.

В список нарушителей воздушного пространства оказались крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот – российские авиалинии", "Авиакомпания "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "Авиакомпания "ЮТэйр", "Авиакомпания "Россия", "Нордавиа" - региональные авиалинии", "Глобус", "Ред вингс", "Авикомпания "Вим Авиа", "Авиационная компания "Ямал".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейский Союз установил продление санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины. Ограничительные меры в отношении Российской Федерации были продлены еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года.


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