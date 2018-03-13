Российские авиакомпании оштрафованы на 5 млрд гривен

Отмечается, что к компаниям-нарушителям применили финансовые санкции за правонарушения в сфере гражданской авиации относительно правил и порядка использования воздушного пространства Украины. Такие нарушения будут окупаться штрафами в размере 136 тыс. грн.

К слову, штрафы наложены в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины. Уже действует несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды. После рассмотрение исков в украинских судах дела смогут просмотреть в международных.

В список нарушителей воздушного пространства оказались крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот – российские авиалинии", "Авиакомпания "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "Авиакомпания "ЮТэйр", "Авиакомпания "Россия", "Нордавиа" - региональные авиалинии", "Глобус", "Ред вингс", "Авикомпания "Вим Авиа", "Авиационная компания "Ямал".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейский Союз установил продление санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины. Ограничительные меры в отношении Российской Федерации были продлены еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года.