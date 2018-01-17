Закупки российского газа в Украине будут производится по сниженной цене, - Коболев

Вместе с тем закупки будут производится по сниженной цене. Об этом в среду, 17 января, на пресс-конференции сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, компания планирует импортировать газ в обе стороны. Обязательства "Газпрома" продать нам пять миллиардов кубов по цене ниже европейской.

Мы считаем это положительным, - заявил Коболев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 декабря "Нафтогаз Украины" выиграл арбитраж в иске против " Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.