13:15 17.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Закупки российского газа в Украине будут производится по сниженной цене, - Коболев

Национальная компания "Нафтогаз" в этом году, выполняя решения Стокгольмского арбитража, начнет покупать газ у российского "Газпром".

Закупки российского газа в Украине будут производится по сниженной цене, - Коболев

Вместе с тем закупки будут производится по сниженной цене. Об этом в среду, 17 января, на пресс-конференции сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, компания планирует импортировать газ в обе стороны. Обязательства "Газпрома" продать нам пять миллиардов кубов по цене ниже европейской.

Мы считаем это положительным, - заявил Коболев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 декабря "Нафтогаз Украины" выиграл арбитраж в иске против " Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

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