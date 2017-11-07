Наличный доллар во вторник упал до 26,97 гривен

Наличный евро упал на 15 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,97 гривен, а евро можно купить по 31,40 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,10-26,86, продажи 26,88 - 27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,7162, продажи - 26,9723 гривен за доллар. Курс покупки евро составляет 30,30-31,25, продажи - 31,20-31,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,8554, продажи - 31,4025 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,530 , продажи - 4,530-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,958, продажи - 4,632 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 6 ноября 2017 года, наличный доллар набрал три копейки. Наличный евро потерял две копейки. Таким образом вчера доллар продавался по 27,05 гривен, а евро можно было купить по 31,55 гривен.