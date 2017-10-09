В НБУ рассказали, что потребовал МВФ от Украины за новый транш

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По ее словам, миссия МВФ выразила оптимизм по поводу принятия пенсионной реформы. В настоящее время руководство МВФ будет консультироваться по вопросу государственных банков и NPL

"На следующей неделе начинается ежегодное собрание членов - стран МВФ. Думаю, вопросы перспектив и сроков там будут подниматься", - отметила Рожкова.

Напоследок заместитель НБУ подчеркнула, что совсем недавно в Украине работала техническая миссия МВФ по вопросам финансового сектора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Государственный бюджет Украины Национальный банк перечислил шестой транш прибыли объемом пять млрд грн.