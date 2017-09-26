В НБУ не видят оснований для повышения учетной ставки

Поэтому сейчас нет оснований для повышения учетной ставки. Такие мнение во вторник, 26 сентября, в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина"высказал заместитель главы правления Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

По его словам, базовая инфляция остается относительно стабильной, а наблюдаемое в настоящее время ускорение инфляции связано с ростом цен на четыре товарные группы: табак, овощи, мясо и молочные продукты. При этом в НБУ уверены, что подорожание этих товаров обусловлено временными факторами такими, как погода, проблемы с дистрибуцией, повышение акцизов и рост экспорта мясомолочных продуктов.

Отсутствие фундаментального давления, по его словам, подтверждают также опросы НБУ населения, банкиров, бизнеса и профессиональных аналитиков.

Согласно последним опросам ожидания относительно инфляции находились в диапазоне от 7% до 11%, во всех четырех группах. То есть они достаточно близко к ожиданиям НБУ, - констатировал он, добавив, что в ближайшее время ожидается некоторое замедление темпов роста цен и если ситуация будет улучшаться Нацбанк готов и далее смягчать политику.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 14 сентября, принял решение сохранить учетную ставку на уровне 12,5%.