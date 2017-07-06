В Украине от кибератаки пострадали треть банков - НБУ

На сегодня все эти банки почти полностью возобновили свою работу. Такие данные были представлены в четверг, 6 июля, во время рабочего совещание по анализу событий и мерам противодействия кибератаке в Национальной банке Украины.

Выступая на совещании заместитель директора Департамента безопасности Национального банка Антон Кудин рассказал, что все попытки кибератак на информационные системы НБУ нейтрализованы специалистами команды реагирования на киберинциденты.

Он также заверил, что вчерашняя атака не повлияла на информационные ресурсы Национального банка и всю прошлую неделю электронная инфраструктура, в том числе система электронных платежей, которой пользуются банки, и внутренняя компьютерная сеть центрального банка функционировали в штатном режиме.

Сейчас НБУ проводит масштабный анализ ситуации, возникшей в результате последней кибератаки, и обнаружил определенные закономерности. После чего будет построена инновационная система информационной безопасности, основы которой изложены в проекте постановления Правления Национального банка Украины “Об утверждении Положения об организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности в банковской системе Украины”, - пояснил Кудий, добавив, что последняя кибератака продемонстрировала, что украинскому банковскому сектору нужно тщательно проверить защиту своих информационных ресурсов и усилить безопасность электронной сети.

Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya 27 июня поразила IT-системы компаний Украины и ряда других стран, в большей степени затронув Украину.

Как сообщал УРА-Информ, 4 июля департамент киберполиции, вместе со специалистами СБУ и городской прокуратуры прекратили второй этап кибератаки Petya.