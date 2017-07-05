21:52 05.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин продлевать чрезвычайные меры в энергетике больше не будет, - Насалик

Кабинет министров Украины больше не будет продлевать срок действия чрезвычайных мер на рынке электрической энергии.

Кабмин продлевать чрезвычайные меры в энергетике больше не будет, - Насалик

Об этом в среду, 5 июля, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. По его словам, таким намерений у правительства нет. Чрезвычайные меры в энергетике, предусмотренные правительственным распоряжением №103-р от 15 февраля 2017 года, вступили в действие с 17 февраля из-за блокады поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы, - напомнил министр, добавив, что в прошлом месяце правительство продлило срок действия чрезвычайных мер на рынке электроэнергии до 17 июля.

Напомним, Кабинет министров Украины 11 мая, на заседании, принял решение продлить чрезвычайное положение в сфере энергетики.

Как сообщал УРА-Информ, 14 июня Кабинет министров вновь продлил чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц, до 17 июля.


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