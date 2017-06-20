17:03 20.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Подъезд ко дворцу в Качановке отремонтируют – "Укравтодор"

Украинское Госагентство автодорог Украины планирует скорое обустройство подъездов к двум дворцам.

Подъезд ко дворцу в Качановке отремонтируют –

Так, вскоре будет обустроен подъезд ко дворцу, который находится в Сокиринцах, а также ко дворцу в Качановке. Эти данные "Укравтодор" распространил с помощью социальной сети. Также около этих туристических объектов должны будут установить информационные указатели.

На данный же момент ведут автодорожные работы на дорожном участке дороги Киев-Сумы – в сторону заповедника, в котором находится замок П. Румянцева-Задунайского, что в пос. Качановка. Также ремонтируют подъезд в парке в Тростянце, усадьбе в н.п. Сокиринцы.

Как сообщал УРА-Информ, В. Гройсман 20-го июня рассказал про средства, которые выделят на ремонт дорог.


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