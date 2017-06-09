АЭС Украины за сутки произвели 224,16 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Согласно недавно полученным сведениям, в настоящее время на станциях Украины работают 12 энергоблоков.

В свою очередь еще три находятся на плановым ремонте. В часности, на энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 114-ые сутки среднего планового ремонта.

При этом на энергоблоке №5 Запорожской АЭС - 31-ые сутки среднего планового ремонта. А вот энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС - 69 дней также находится на выполнению ремонтных работ.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 550 МВт, РАЭС - 2470 МВт, ЮУАЭС - 1 275 МВт, ХАЭС - 1 700 МВт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские атомщики за сутки 22 мая выработали 231,48 млн кВт-ч электроэнергии. Сейчас на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.