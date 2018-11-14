10:15 14.11.2018 | Культура | Новости
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Сын Уилла Смита сделал скандальное заявление

Сын известного американского актера Уилла Смита  Джайден Смит сделал признание о своей сексуальной ориентации. Об этом он сообщил во время концерта в Лос-Анджелесе. 

Сын Уилла Смита сделал скандальное заявление

Об этом передает международное издание DailyMail.

Джайден Смит во время концерта сообщил всем присутствующим, что состоит в отношениях с рэпером Tyler, The Creator. Таким образом он объявил о своей нетрадиционной ориентации.

"Tyler, The Creator - мой лучший друг, я его так люблю. Я хочу вам сказать еще кое-что, чего он вам не хочет говорить. Но Тайлер - мой чертов бойфренд, и он был им всю мою чертову жизнь. Это правда!" - заявил Джайден.

Во время концерта, услышав это, Tyler, The Creator, просто посмеялся и сделал вид, что это шутка. Но после концерта Джайден и Tyler, The Creator продолжили разговор на эту тему и признали, что они состоят в отношениях.

Позднее в Twitter Джайден Смит написал пост, в котором обратился к Tyler: "Я всем сказал, теперь можешь этого не отрицать".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Уилл Смит пригласил бразильского форварда Неймара после окончания футбольной карьеры перебироваться к нему в киноиндустрию.


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