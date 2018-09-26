Лобода в украинских национальных цветах гуляет по Риму - ФОТО

На фото видно, что певица находится в метро, ее образ очень задумчив и романтичен. Ведь звезда была одета в цвета украинского прапора – желто-синий. Отметим, что это уже не первый случай сочетания таких ярких цветов. Тем самым, звезда привлекает к себе очень много критики и восторга.

"Девочка соскучилась по родине. Такое впечатление, что у нее в гардеробе только такие цвета", - пишут поклонники звезды.

Известно, что ранее певица анонсировала свой тур по Европе. Видимо первой из посещаемых стран есть Рим, куда она поедет дальше не рассказывала.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Светлана Лобода выставила новое фото на своей страничке Instagram, тем самым вызвав шквал эмоций из-за своего наряда. Звезда была одета в брюки желто-голубого цвета. Сочетание цветов как на флаге Украины, одетое на попу звезды, понравилось не всем ее поклонникам.