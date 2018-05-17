Украинские звезды ярко нарядились ко дню вышиванки - ФОТО

Многие украинские знаменитости поделились публикациями в национальных нарядах в своих блогах и социальных сетях, среди которых снимки чаще всего появлялись в Instagram.

Вышивкой изображали надежность, верность и блага в семье. Инициативу облачится в вышитую сорочку в в честь праздника поддержали многочисленные звезды.

В блоге Марины Леончук она написала, что черные вышиванки были не так распространены в стране, как белые, но они встречались во многих регионах как символ земли, мудрости, знания и богатства. Она рассказала, что родители дарили черную рубашку сыну, чтобы передать ему свой опыт и знания.

Звезда сериала "Кураторы" Евгений Янович призвал помнить о празднике. Он добавил, что всемирный день вышиванки - международный праздник, который призван беречь исконные народные обряды этнической вышивки на украинской одежде.

Надежда Матвеева от души поблагодарила мастериц, от прабабушек до современных дизайнеров, которые вдохновенно придерживаются традиций и создают несравнимую красоту.

Беременная Алена Шоптенко пошутила, что пока искала поздравительный снимок, вдруг осознала, что почти не помнит себя стройной. Он добавила, что быть "королевой уток" хорошо, но она скучает по талии.

Певица Наталка Карпа поделилась, что для нее вышиванка - это ощущение принадлежности к славному роду, к историческим событиям, к людям которые боролись и борются за независимость Украины.

Певец Александр Пономарев лаконично поздравил украинцев с праздником Вознесения Господня и Днем Вышиванки, пожелав хорошего дня и выложив фото с сыном.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", граждан страны уже поздравили президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.