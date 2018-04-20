Премьера украинского фильма Донбасс состоится на фестивале в Каннах

Отмечается, что этот фильм станет открытием программы Особый взгляд, официальной программы Канн 2018.

Сценарий ленты основан на документальных материалах. В центре внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи.

Также, Донбасс - это антивоенная лента, герои которой стали заложниками обстоятельств. Съемки проходили этой зимой в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Добавим, фильм Донбасс создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Госкино. Украинским копродюсером выступил Денис Иванов и кинокомпания Артхаус трафик.

Выход фильма Донбасс в украинский прокат запланирован в 2018 году.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", жюри Международного кинофестиваля Берлинале определилось с победителем номинации "Лучший фильм года". Обладательницей престижной награды "Золотой медведь" стала румынская кинорежиссер Адина Пинтилли за фильм "Прикасайся/не прикасайся ко мне". Женщина давно занимается сьемками документально и современного кино с использованием психологии сексуальности, невербалики и телесных контактов.