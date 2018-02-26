Актера Кевина Смита срочно доставили в больницу - ФОТО

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отметим, что если бы медицинская помощь не была оказана вовремя, то актер мог бы скончаться. По словам врача, у пациента была полностью закупорена передняя нисходящая артерия.

"Если бы я не отменил второе шоу, чтобы поехать в больницу, я бы умер сегодня вечером. Но пока я по-прежнему над землей", – написал актер, отметив, что успел построить прекрасную карьеру, воспитать дочь и увидеть внука.

Наиболее известные фильмы Кевина Смита: "Клерки", "Догма", "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар", "Зак и Мири снимают порно", "Йоганутые".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полузащитник немецкого клуба "Шальке" Евгений Коноплянка возобновил тренировки после болезни. Отмечается, что украинец хорошо себя чувствует и уже приступил к тренировкам по индивидуальной программе.