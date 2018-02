50-летняя Тони Брекстон снова выходит замуж - ФОТО

Об этом сообщает Independent Online.

Как отмечается, свадебная церемония пройдет в тизересемейного реалити шоу Braxton Family Values.

"У меня есть для вас новость. Я помолвлена!", - призналась счастливая поп-певица, показывая кольцо на безымянном пальце с массивным бриллиантом.

Известно, что Тони Брэкстон и Birdman познакомились еще в 2002-м году, во время совместной работы над песней Baby You Can Do It. Но в то время певица была замужем за музыкантом Кэри Льюисом. В 2013-м супруги разошлись, а через три года Тони начала встречаться с рэпером Birdman.

