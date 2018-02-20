50-летняя Тони Брекстон снова выходит замуж - ФОТО

Знаменитая в 90-е американская певица Тони Брэкстон решила избрать себе спутника жизни. В этот раз звезда получила предложение руки и сердца от рэпера Брайана Уильямса, больше известного как Birdman.
Об этом сообщает Independent Online.
Как отмечается, свадебная церемония пройдет в тизересемейного реалити шоу Braxton Family Values.
"У меня есть для вас новость. Я помолвлена!", - призналась счастливая поп-певица, показывая кольцо на безымянном пальце с массивным бриллиантом.
Известно, что Тони Брэкстон и Birdman познакомились еще в 2002-м году, во время совместной работы над песней Baby You Can Do It. Но в то время певица была замужем за музыкантом Кэри Льюисом. В 2013-м супруги разошлись, а через три года Тони начала встречаться с рэпером Birdman.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кенсингтонском дворце заявили, что принц Гарри и его невеста Меган Маркл раскрыли детали своей свадьбы, которая состоится 19 мая.