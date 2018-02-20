19:50 20.02.2018 | Культура | Новости
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50-летняя Тони Брекстон снова выходит замуж - ФОТО

Знаменитая в 90-е американская певица Тони Брэкстон решила избрать себе спутника жизни. В этот раз звезда получила предложение руки и сердца от рэпера Брайана Уильямса, больше известного как Birdman.

50-летняя Тони Брекстон снова выходит замуж - ФОТО

Об этом сообщает Independent Online.

Как отмечается, свадебная церемония пройдет в тизересемейного реалити шоу Braxton Family Values. 

"У меня есть для вас новость. Я помолвлена!", - призналась счастливая поп-певица, показывая кольцо на безымянном пальце с массивным бриллиантом.

Известно, что Тони Брэкстон и Birdman познакомились еще в 2002-м году, во время совместной работы над песней Baby You Can Do It. Но в то время певица была замужем за музыкантом Кэри Льюисом. В 2013-м супруги разошлись, а через три года Тони начала встречаться с рэпером Birdman.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кенсингтонском дворце заявили, что принц Гарри и его невеста Меган Маркл раскрыли детали своей  свадьбы, которая состоится 19 мая.

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