12:15 11.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Протесты против повышения цен на топливо: перекрытые дороги и масштабная остановка транспорта - ФОТО

Сегодня по всей Украине проходят акции автомобилистов против повышения цен на топливо. В Киеве автомобилисты также присоединились к такой инициативе, и все автомобили остановились посреди дороги с 9:00 до 10:00.

Протесты против повышения цен на топливо: перекрытые дороги и масштабная остановка транспорта - ФОТО

Отметим, что "евробляхеры" заблокировали движение на улице Богатырской, а также проспекте Победы. В частности, на Богатырской для движения оставили только одну полосу из трех.

Добавим, что инициатором акции "Бойкот цене на топливо" выступает движение "Авто Евро Сила". Организаторы ранее анонсировали, что в рамках акции должны были остановиться автомобили и маршрутки.

К слову, в Киев невозможно было доехать и с Закарпатья, там автомобилисты перекрыли трассу Киев-Чоп с целью привлечения внимания к росту цен на бензин.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские водители устроили протесты по всей Украине против повышения цен на бензин. Одним из организаторов акции является всеукраинское движение АвтоЕвроСила. В Киеве около 100 водителей припарковались возле Кабмина и начали сигналить.


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