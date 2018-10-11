Протесты против повышения цен на топливо: перекрытые дороги и масштабная остановка транспорта - ФОТО

Отметим, что "евробляхеры" заблокировали движение на улице Богатырской, а также проспекте Победы. В частности, на Богатырской для движения оставили только одну полосу из трех.

Добавим, что инициатором акции "Бойкот цене на топливо" выступает движение "Авто Евро Сила". Организаторы ранее анонсировали, что в рамках акции должны были остановиться автомобили и маршрутки.

К слову, в Киев невозможно было доехать и с Закарпатья, там автомобилисты перекрыли трассу Киев-Чоп с целью привлечения внимания к росту цен на бензин.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские водители устроили протесты по всей Украине против повышения цен на бензин. Одним из организаторов акции является всеукраинское движение АвтоЕвроСила. В Киеве около 100 водителей припарковались возле Кабмина и начали сигналить.