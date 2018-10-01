07:29 01.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100204690:Polishuk

В Киеве ночью неизвестные устроили стрельбу

В воскресенье вечером, 30 сентября, в столичном Печерском районе произошла стрельба.

В Киеве ночью неизвестные устроили стрельбу

На улице Лаврской неподалеку от монументальной скульптуры "Родина-мать" неизвестные лица ворвались в частный дом, пытаясь его ограбить. В результате инцидента был ранен полицейский.

Как сообщили полицейские Киева, из-за происшествия в Киеве по тревоге поднят личный состав Печерского управления полиции. Уже на месте правоохранители установили, что неизвестные лица ворвались в частный дом, забрали некоторые ценные вещи и пытались скрыться.

Полиция их пыталась задержать, но злоумышленники открыли огонь, а затем бросили гранату. Полицейские в ответ также применили табельное огнестрельное оружие, однако грабителям удалось скрыться.

Во время осмотра территории возле совершения преступления на пути их отхода правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Предположительно, убитый причастен к нападению на частный дом.

Сейчас полиция продолжает розыск, задействованы спецназовцы, эксперты-криминалисты и ориентированы наряды во всех районах столицы.

По факту стрельбы открыто уголовное дело по статье Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в результате стрельбы, которая произошла утром, 15 августа, пострадали два человека.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина может получить Томос 9-11 октября В Британии обещают покончить с сетью российских агентов Рада этой неделе рассмотрит нападение на журналистов Во вторник профильный комитет рассмотрит требование об отставке Супрун
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив