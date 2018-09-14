В Киеве опять отключают холодную воду

Об этом сообщила пресс-служба "Киевводоканала" на своей страничке в соцсети Facebook.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

- ул. Николая Юнкерова 30;

- ул. Квитки Цисык 25;

- ул. Митрополита Андрея Шептицкого 24.

В настоящее время аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки, подчеркнули сотрудники пресс-службы.

В компании приносят извинения за доставленные неудобства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ПАО "Киевводоканал" утверждает, что запасов жидкого хлора для обеззараживания воды в столице осталось всего на месяц. Так, для приготовления питьевой воды киевлянам используется вода из трех источников Днепра, Десны и артезианских скважин, и все они требуют обеззараживания.