14:19 14.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве опять отключают холодную воду

В пятницу вечером, 14 сентября, в украинской столице будет отключена подача холодного водоснабжение в домах на трех улицах города. Такие временные неудобства связаны с аварией на водопроводе, где сейчас выполняются ремонтных работы.

В Киеве опять отключают холодную воду

Об этом сообщила пресс-служба "Киевводоканала" на своей страничке в соцсети Facebook.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

- ул. Николая Юнкерова 30;

- ул. Квитки Цисык 25;

- ул. Митрополита Андрея Шептицкого 24.

В настоящее время аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки, подчеркнули сотрудники пресс-службы.

В компании приносят извинения за доставленные неудобства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"ПАО "Киевводоканал" утверждает, что запасов жидкого хлора для обеззараживания воды в столице осталось всего на месяц. Так, для приготовления питьевой воды киевлянам используется вода из трех источников Днепра, Десны и артезианских скважин, и все они требуют обеззараживания.


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