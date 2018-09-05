21:32 05.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе - ФОТО

В Киеве в среду, 5 сентября, мужчина во время проверки документов в троллейбусе устроил стрельбу.

В Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе - ФОТО

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошел на остановке "Караваевы дачи".

Тут полиция заметила в троллейбусе похожего на подозреваемого в совершении преступления мужчину. В частности, месяц назад в Голосеевском районе злоумышленник устроил псевдообменник, через интернет договорился об обмене 190 тысяч долларов, а когда клиент передал ему деньги, сбежал через запасной выход.

Правоохранители подошли к мужчине и попросили предъявить документы для проверки. В ответ он резким движением достал оружие, выстрелил в окно, через которое и пытался убежать. Однако оперативники задержали его.

В результате происшествия двое полицейских получили незначительные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня на улице Мельникова горел ресторан " Ланселот".

Несте пожара работали пожарно-спасательные подразделения.


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