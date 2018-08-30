В Киеве мужчина захватил в заложники детей - ФОТО

Он угрожал им оружием. Как сообщает полиции Киева, к ним позвонила женщина и заявила, что муж ее сестры устроил дома ссору и избивает жену. После чего женщине удалось сбежать из квартиры, а муж забаррикадировался в доме с четырьмя детьми в возрасте от трех до 13-ти лет.

На вызов на улицу Жмеринскую прибыл наряд патрульных. По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, правоохранители объявили операцию "Заложник", вели переговоры со злоумышленником, и он выпустил из квартиры 13-летнюю дочь. Позже на место прибыли спецназовцы и следственно-оперативная группа.

По итогам операции, мужчину, который взял в заложники собственных детей, задержали. Сейчас дети находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 29 августа, в Днепровском районе Киева неизвестные ограбили книжных магазин. При этом после ограбления злоумышленники подпалили магазин, предварительно закрыв внутри побитого продавца. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Строителей.