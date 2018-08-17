17:53 17.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве три дня будет лупить артиллерия

В Киеве 18, 20 и 22 августа пройдут репетиции к параду Дня независимости. Военные проведут тренировки артиллерийского салюта в столице.

В Киеве три дня будет лупить артиллерия

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на предупреждение Минобороны Украины.

Артиллерийские салюты пройдут с десятью залпами пушек по огневой позиции, расположенной на Трухановом острове.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году в центре Киева на Крещатике пройдет военный парад, в котором примут участие около 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники.


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