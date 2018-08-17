В Киеве три дня будет лупить артиллерия

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на предупреждение Минобороны Украины.

Артиллерийские салюты пройдут с десятью залпами пушек по огневой позиции, расположенной на Трухановом острове.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году в центре Киева на Крещатике пройдет военный парад, в котором примут участие около 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники.